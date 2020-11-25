الإمارات وجزر القمر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري

وقعت الإمارات وجزر القمر، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، إن المذكرة وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ومدير مكتب رئيس جمهورية جزر القمر المكلف بوزارة الدفاع يوسف محمد علي عبر الاتصال المرئي.



وأكد البواردي، أن توقيع هذه المذكرة يجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة والتزامها في تعزيز أواصر التعاون مع شركائها، حيث تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.



من جانبه، أكد مسؤول جزر القمر حرص وزارة الدفاع في بلاده على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال المرئي آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.