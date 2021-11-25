ائتلاف سوري معارض يرحب بتصنيف أستراليا لحزب الله تنظيما إرهابيا

رحب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض هيثم رحمة بتصنيف أستراليا لحزب الله اللبناني بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.

واعتبر، في بيان، أن التصنيف "خطوة بالاتجاه الصحيح، لما لهذه الميليشيا من جرائم وعمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين في المنطقة، لا سيما في سورية".

وقال إن "النشاط التخريبي لهذا التنظيم الإرهابي يمتد إلى خارج حدود لبنان، فهو شريك أساسي للنظام المجرم في سورية، وقد أسهم في قتل عشرات الآلاف من السوريين وتهجير الملايين".

ودعا إلى قرار دولي لإخراج حزب الله من سورية، بالإضافة إلى محاسبة قادتها كمجرمي حرب.

وكانت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز أعلنت أمس أن الحكومة الأسترالية بصدد تصنيف حزب الله اللبناني "بالكامل" منظمة إرهابية.

وكانت أستراليا أدرجت فرع الأمن الخارجي لحزب الله منظمة إرهابية في عام 2003 .