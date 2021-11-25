تقرير: مهاجرو 3 دول لاتينية ينفقون ملياري دولار سنويا لدخول الولايات المتحدة

كشف تقرير حديث عن أن مهاجرين من جواتيمالا وهندوراس وإل سلفادور، ينفقون 2ر2 مليار دولار كل عام في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة، وأن معظم هذه الأموال تذهب إلى المهربين.

وأوضح التقرير الصادر عن معهد سياسات الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي ومعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا أن هناك دوافع وتكلفة للمهاجر من تلك الدول .. مشيرا إلى أن تقدير التكلفة السنوية على مدى السنوات الخمس السابقة، والتي تم استخلاصها من استبيانات لآلاف المواطنين من تلك الدول الثلاث ترسم صورة سلبية عن ثمن الهجرة ومن الذي يستفيد.

ولفت إلى أن المهاجرين من جواتيمالا وهندوراس وإل سلفادور يسافرون خارج القنوات القانونية مع مهربين ويدفعون لهم مليارات الدولارات والتي كان ينبغي أن تنفق على مشروعات تنموية يمكن الاستفادة منها لهم حسب تصريحات أدلى بها إرييل رويز المحلل في معهد سياسات الهجرة لشبكة سي إن إن الأمريكية.

من جانبها، قالت سارة ويليامز الأستاذة المساعدة بجامعة ماساتشوسيتس الأمريكية، إن هذه أموال طائلة، مشيرة إلى أنها أنفقت من جانب المهاجرين أنفسهم ومن ثم فإن المخاطر سواء بالمديونية أو المخاطر الشخصية تنبع من المهاجر.

وأشارت رويز إلى أن تكلفة تهريب المهاجرين إلى المكسيك ومن ثم إلى الولايات المتحدة كانت أعلى من ذلك في السنوات الماضية، حيث بلغت 4 مليارات دولار في عام 2018 سنويا.