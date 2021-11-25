تعهدت دول الصيد في شمال المحيط الأطلسي بحظر صيد أسماك القرش قصيرة الزعانف ماكو، أسرع أسماك القرش في العالم، في محاولة لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض.

يمكن أن تصل سرعات ماكو قصيرة الزعانف، التي يشار إليها أحيانا باسم "فهد المحيط"، إلى حوالي 45 ميلاً في الساعة (72 كم / ساعة). تم تصنيفها بسبب لحومها وزعانفها، على أنها مهددة بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض وتعتبر معرضة للانقراض خاصة في شمال المحيط الأطلسي.

وقال دعاة الحفاظ على البيئة، الذين سعوا لسنوات إلى حماية ماكو من الانقراض، إن الحظر كان "إنجازا عظيما".

وقادت بريطانيا وكندا والسنغال، الجهود المبذولة لضمان تنفيذ الاتفاق بين دول الصيد، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

بدورها، قالت شانون أرنولد، منسقة البرامج البحرية في مركز العمل البيئي: "نهنئ كندا وبريطانيا والسنغال والجابون على قيادتهما لتأمين هذه الحماية التاريخية القائمة على أسماك قرش ماكو قصيرة الزعانف المهددة بالانقراض".

وأضافت: "نحتفل بهذه الخطوة الحاسمة اليوم، مدركين أن الكفاح لتنفيذ هذه الخطوة يبدأ غدا".

وأشاد علي هود، مدير الحفظ في منظمة "Shark Trust"، بـ "دعاة الحفاظ على البيئة والغواصين والعلماء" وغيرهم ممن ساعدوا في الضغط على دول الصيد للوصول إلى هذا "الاتفاق العظيم".

وفي الاجتماع السنوي للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT) هذا الأسبوع، اتفقت الدول على "إنهاء الصيد الجائر على الفور وتحقيق مستويات الكتلة الحيوية الكافية لدعم أقصى إنتاج مستدام بحلول عام 2070" لسمك القرش ماكو.