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جبهة تيجراي: أبي أحمد خائن لشعبه

أبي أحمد
أبي أحمد
رويترز
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 7:38 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 7:38 ص

اعتبر المتحدث باسم "جبهة تحرير تيغراي" الإثيوبية جيتاشو رضا، أن رئيس الوزراء أبي أحمد "خائن لشعبه وبني جنسه من الأفارقة، بشنه حربا ضارية وارتكاب قواته مذابح دموية ضد تيغراي".

وكتب على "تويتر": "ظاهريا، أعلن أبي أحمد خيانته لأبناء شعبه وشن حربا إفريقية ضدهم وهم أفارقة، أما في واقع الأمر، فالحقيقة مرعبة".

وأضاف متسائلا: "أولا، لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا ليدرك أنه إفريقي قضى 3 سنوات في إزاله الطابع الإفريقي عن أجنداته؟ ثانيا، ما الذي كان يفكر فيه عندما أطلق دراما سيئة الكتابة عن تعهده بمغادرة أديس أبابا من أجل نسخته من موقعة (عدوة) التاريخية؟ وعلى الرغم من إعلانه عن قيادة القوات في ساحة المعركة، إلا أن قواتنا ليس لديها أدنى فكرة عن الجبهة التي يتولى قيادتها حتى الآن".

ويتواصل القتال بين الجيش الإثيوبي وقوات تحرير تيغراي، فيما يقترب مقاتلو الجبهة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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