كشف محمود فايز المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أسباب الخلافات بين حسام غالي لاعب المنتخب السابق والجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر في تلك الفترة.

وقال فايز في تصريحات لقناة أون سبورت :" غالي كان له رأي في طريقة لعب المنتخب وطريقته في أداء واجباته في الملعب وهو الأمر الذي كان يتعارض مع فكر المدرب كوبر".

وأضاف :" كوبر كان يريد أدوار دفاعية لثنائي الوسط في تلك المرحلة وغالي كان له رأس مختلف .. لذا قرر كوبر استبعاد اللاعب في تلك المرحلة".

وكشف فايز أن أسامة نبيه المدرب بجهاز كوبر كان يسعى لتقريب وجهات النظر بين المدرب واللاعب على عكس ما أشيع في الإعلام حينها أن الخلاف بين غالي ونبيه.

وقال :" أسامه نبيه أقترح على كوبر الدفع بحسام غالي كصانع العاب واستغلال مهارته الكبيرة في المراوغة والتمرير والتسديد ولكن غالي رفض هذا المركز وكوبر تمسك بالثنائي إبراهيم صلاح ومحمد النني وبعد ذلك طارق حامد ومحمد النني".

وأضاف :" أسامه نبيه تعرض لظلم كبير في هذا الأمر وكل ما أشيع حوله غير حقيقي".

وحول وجود معاملة غير مقبولة من جانب جهاز المنتخب في ذلك الوقت مع نجوم الأهلي قال فايز :" النادي الأهلي فتح تحقيق موسع في الأمر وقام بسؤال الثلاثي رمضان صبحي وأحمد حجازي وتريزيجيه والأجابة كان النفي القاطع لهذا الأمر".