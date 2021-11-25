ميركل تلتقي برئيس حكومة بولندا لبحث وضع المهاجرين على الحدود البيلاروسية- البولندية

تعتزم المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل الالتقاء، اليوم الخميس، برئيس حكومة بولندا ماتيوش مورافيتسكي بالعاصمة الألمانية برلين للتشاور بشأن وضع المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية.

ومن المخطط عقد مؤتمر صحفي لميركل ومورافيتسكي بعد ظهر اليوم.

يذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون منذ أسابيع الوصول من بيلاروس إلى بولندا ثم إلى دول البلطيق.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالسماح عن قصد لأشخاص منحدرين من مناطق أزمات بالسفر إلى مينسك من أجل الهروب بعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتفن زايبرت صرح أمس الأربعاء بأن الحكومة الاتحادية على وعي بأن بولندا تواجه تحديا كبيرا بسبب الوضع على الحدود –كما هو الحال مع دول أخرى تقع على الحدود مع بيلاروس، قائلا: "ولكن بولندا تتعرض لذلك بشكل قوي للغاية".

وتابع زايبرت أن ميركل أجرت محادثة هاتفية بالفعل مع رئيس الحكومة البولندية الأسبوع الماضي من أجل التعهد بتضامن ألمانيا الكامل، لافتا إلى أن ذلك سيكون محور المحادثات التي ستجرى اليوم.