قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، إن «التاتو لفظ يُطلق ويُقصد به إما الوشم الذي يعني غرس الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يوضع مكانه أصباغ وهذا حرام».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» ردًا على سؤال «هل التاتو العادي حرام؟»: «وإما يقصد به وضع أصباغ على الطبقة الأولى من طبقات الجلد وهي الميكروبليدين وليس به دم وهذا حلال ما لم يُقصد به الغش والتدليس».