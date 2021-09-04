الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي لأهالي أسوان: مصر لن تتخلى أبدا عن أهلها ولن تترك مشكله بدون حلها

السيسي لأسرة متضررة من سيول أسوان: مجهزين شقق من خير مصر محدش بيعمل حاجة من عنده