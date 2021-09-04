 الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 4:48 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهمورية سورينام بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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