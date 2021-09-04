الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سورينام بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهمورية سورينام بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.