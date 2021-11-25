انطلاق ماراثون مبادرة معا ضد العنف في شمال سيناء

شهد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انطلاق ماراثون مبادرة "معًا ضد العنف"، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة؛ لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشاركت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، انطلاق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأوضح حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أن الماراثون يستهدف نشر الوعي بين طلاب وطالبات المدارس حول ظاهرة العنف ضد المرأة؛ لتحفيزهم على المساهمة في التصدي لمثل هذه الظواهر المجتمعية "الخطيرة

وقالت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الماراثون يأتي في إطار خطة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة