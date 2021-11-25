بودابست تعتزم تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا لما بعد الانتخابات

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تعتزم الحكومة المجرية تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب وباء فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) حتى يوم 22 حزيران/يونيو 2022، في خطوة تعني أن حالة الطوارئ ستظل سارية أثناء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن المقرر أن يتوجه المجريون إلى مراكز الاقتراع في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وكان من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى نهاية العام الجاري.

وقدم نائب رئيس الوزراء زولت سيمجين مشروع القانون إلى البرلمان في وقت متأخر اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يتم تمريره نظرا للأغلبية التي تتمتع بها الحكومة.

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بأن يحكم بمرسوم، وهو أسلوب يقول المنتقدون إنه أساء استخدامه بالفعل لتحقيق مكاسب سياسية خاصة له ولحلفائه.

وتسببت حكومة أوربان الاستبدادية في اندلاع خلافات بينه وبين الاتحاد الأوروبي الذي يتهمه بارتكاب انتهاكات لسيادة القانون.