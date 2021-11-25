كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة إلى 1% لكبح التضخم

قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1% لمكافحة التضخم ونمو ديون الأسر.

وأنهى هذا القرار 20 شهرًا من بقاء سعر الفائدة أقل من 1%، بعد أن قرر البنك المركزي في آذار/مارس من العام الماضي تخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 75ر0%. وبعد ذلك بشهرين، تم خفض الفائدة مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5ر0%.

واستمر سعر الفائدة عند مستو ى 5ر0% حتى آب/أغسطس ، عندما قرر البنك المركزي أول زيادة في سعر الفائدة في عصر الوباء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75ر0%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قرار رفع سعر الفائدة جاء وسط مخاوف بشأن التضخم والديون الأسرية المتزايدة بسرعة، على الرغم من علامات الانتعاش الاقتصادي من التباطؤ الناجم عن الجائحة، حيث ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى 2ر3% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ كانون ثان/يناير 2012.

كما ارتفعت الديون الأسرية لتشكل عائقا محتملا على الاقتصاد، حيث نمت بوتيرة سريعة وسط تكاليف الاقتراض المنخفضة القياسية المعمول بها لمدة طويلة على خلاف العادة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصلت الديون الأسرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 9ر1844 تريليون وون (58ر1 تريليون دولار) في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 7ر36 تريليون وون مقارنة بمستواها قبل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من هذه المخاوف بشأن الاقتصاد، قال مراقبو السوق إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من العام المقبل، وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم وديون الأسر.