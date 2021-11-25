سائحان أجنبيان مقيمان بالأقصر: روح الناس هنا تشبه من عاشوا فيها قبل آلاف السنوات

تحدّث سائحان أجنبيان عن تجربة إقامتها في محافظة الأقصر؛ تعبيرًا عن حجم إعجابهما بالمدينة الأثرية.



وقال سائح خلال فيلم تسجيلي عُرض خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جاء إلى مصر في 2006 وشعر منذ اللحظة الأولى بالرغبة في الإقامة فيها.



و أضاف: "روح الناس الموجودة هنا هي نفس روح الناس اللي كانت موجودة منذ آلاف السنوات".



بدورها، ذكرت سائحة أخرى أنّها جاءت للأقصر منذ 25 عامًا، وكانت تحلم بإنشاء بيت لها في المحافظة، التي وصفتها بأنّ لها سحرًا خاص.



وانطلقت مساء اليوم، احتفالات مصر بافتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.



وتفتتح وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.



ويتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.