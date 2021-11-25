فرنسا تحث بريطانيا على إصلاح سوق العمل لحل مشكلة تدفق المهاجرين

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمان، في مقابلة مع إذاعة "آر.تي.إل"، إن قادة الأعمال في بريطانيا يستخدمون العمالة المهاجرة لإنتاج السلع التي يستهلكها البريطانيون.

ودعا الوزير السلطات البريطانية إلى إصلاح سوق العمل في بريطانيا للمساهمة في حل مشكلة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقال دارمان، إن تعامل بريطانيا العظمى مع موضوع الهجرة غير الشرعية سيء بشكل واضح، مضيفا أنه على بريطانيا المساعدة في محاربة عمليات تهريب البشر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المسؤولين الفرنسيين يتحدثون بشكل يومي مع نظرائهم البريطانيين لكن لا يجب استمرار فرنسا في محاربة مهربي البشر بمفردها، بحسب وزير الداخلية الذي دعا إلى ضرورة أن تعمل فرنسا وبريطانيا معا في مواجهة هذه الأزمة.