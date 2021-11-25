عودة السعيد وتغييرات عديدة في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد عمر السعيد مهاجم الزمالك لقيادة هجوم الفريق في مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم الخميس.

ويتقابل الزمالك وسيراميكا باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

ويعود عمر السعيد بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي للإصابة، فيما يشهد التشكيل أيضا الدفع بحازم إمام أساسيا على حساب التونسي حمزة المثلوثي، ويلعب أحمد فتوح كجناح بينما يشارك محمد عبدالشافي كظهير أيسر.

وفيما يلي التشكيل..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – أحمد فتوح – مصطفى فتحي – أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر السعيد