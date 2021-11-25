المزيد من الأشخاص يعبرون القنال الإنجليزي بعد غرق مهاجرين فيه

قامت الجهات المعنية بإحضار المزيد من المهاجرين الذين يقطعون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي إلى الشاطئ عقب أكثر يوم فتكا في أزمة الهجرة الحالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات النجاة وملفوفين بالبطاطين شوهدت متجمعة على متن قارب نجاة يتبع المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة قبل أن يشرعوا في الهبوط في دوفر صباح اليوم الخميس، بعد يوم من انقلاب قارب مطاطي قبالة ساحل كاليه الفرنسية ما أسفر عن وفاة العشرات.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن خسارة 27 روحا "مأساة كبيرة" فيما ألقى باللائمة على عصابات تهريب البشر الذين يعدون الناس بـ"مدينة الذهب الإنجليزية" مقابل مبلغ كبير.

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرنسا إلى الموافقة على دوريات شرطية مشتركة على طول ساحل القنال الفرنسي، بينما وجه السياسيون الفرنسيون أصابع الاتهام إلى السلطات البريطانية لفشلها في التصدي للمشكلة.

وتحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأربعاء عقب أسوأ حادثة من نوعها في القنال منذ بداية أزمة الهجرة الحالية.

وقال دارمانان لمحطة آر.تي.إل الإذاعية الفرنسية اليوم الخميس إن المهربين هم "أشخاص مجرمون يستغلون محنة الآخرين من نساء وأطفال –هناك نساء حوامل وأطفال لقوا حتفهم أمس على هذا القارب".

وأضاف "وللأسف يتكرر هذا يوميا على مدار العشرين عاما الماضية".