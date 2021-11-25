أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، استعداد مصر لدعم التعاون مع الأردن الشقيق في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى محليا بالمدن الأردنية، والتوسع في استخداماته بالمنازل والمركبات والمصانع.

جاء ذلك في تصريح اليوم الخميس خلال اجتماع الملا مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة؛ لبحث تعزيز التعاون والتكامل في مجال الغاز الطبيعي في ضوء توافر الإمكانيات والبنية الأساسية الداعمة لذلك، خاصة في ظل توجه الأردن للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود نظيف و الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية في هذا المجال إضافة إلى بحث فرص وإمكانيات التعاون لأول مرة في مجال صناعة البتروكيماويات.

وأكد الوزيران - خلال المباحثات، التي جاءت على هامش الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط - أهمية ما جرى إنجازه بنجاح من إجراءات لتطوير عمل منتدى غاز شرق المتوسط و المضي قدما نحو تفعيل دوره كمنظمة دولية لها دورها المتميز في مجال الطاقة.

وأوضح الملا أن التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعى يتطور بشكل ملحوظ في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تعد الأردن أول دولة عربية شقيقة تحصل على إمدادات الغاز الطبيعي المصري، وجار العمل مع الأردن لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان الشقيقة عبر الأراضي الأردنية والسورية.

واتفق الوزيران على دراسة فرص التعاون في مجال البتروكيماويات؛ حيث أبدى الوزير الأردني إعجابه بما تشهده مصر من تنامي وتطور في هذه الصناعة الحيوية واتفق الجانبان دراسة سبل التعاون الممكنة والإمكانيات التي يمكن تقديمها للمساهمة في تنفيذ خطط هذه الصناعة الفترة المقبلة

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم القدرات والبنية الأساسية بكلا البلدين ودراسة مجالات التعاون التي تم تناولها خلال المباحثات المشتركة.