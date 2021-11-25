 سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا - بوابة الشروق
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سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

أمير نبيل
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:10 م

على الرغم من عودته لقائمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي للإصابة، إلا أن المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الأبيض سيغيب عن مباراة اليوم أيضا.

ويتقابل الزمالك وسيراميكا على ملعب المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويغيب بن شرقي عن المباراة بعدما فضل الجهاز الطبي بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عدم الدفع به بسبب شعوره ببعض الآلام وعدم جاهزيته لخوض مباراة اليوم.

يذكر أن الزمالك تعادل في المباراة الماضية مع البنك الأهلي بينما خسر سيراميكا من فاركو.


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