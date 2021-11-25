 بني سويف: خروج جميع التلاميذ من مستشفى إهناسيا بصحبة ذويهم بعد الاطمئنان عليهم وزوال الأعراض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بني سويف: خروج جميع التلاميذ من مستشفى إهناسيا بصحبة ذويهم بعد الاطمئنان عليهم وزوال الأعراض

حازم الخولي
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 6:19 م

أعلنت محافظة بني سويف أنه تم خروج جميع التلاميذ من مستشفى إهناسيا المركزي إلى منازلهم بصحبة ذويهم؛ بعد الاطمئنان على سلامتهم وتحسنهم، وزوال كافة الأعراض، والذين وصلوا صباح اليوم للمستشفى؛ بسبب شكوى من مغص بالبطن.

وفور تلقي المحافظة إخطارا بذلك، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيلي الصحة والتعليم بالتوجه فورا للمستشفى للوقوف على حقيقة الوضع على الطبيعة.

وأفاد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الذي يتواجد الآن بالمستشفى، أنه بعد الفحص الطبي للتلاميذ تبين أنه لا توجد أية أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم (من قيء ودوخة.. إلخ)، باستثناء مغص بالبطن.

وتم إعطائهم علاجا للمغص، وكانت جميع الحالات مستقرة حتى تم خروجهم جميعا من المستشفى؛ بعد الاطمئنان على سلامتهم إلى منازلهم مع ذويهم، ولم يتم حجز أية حالة بالمستشفى.

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