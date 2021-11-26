إعادة الرئيس التشيكي للمستشفى مصابا بكورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعادة الرئيس التشيكي ميلوس زيمان على عجل إلى المستشفى بعد خضوعه لاختبار للكشف عن مرض كوفيد – 19 جاءت نتيجته إيجابية، وذلك بعد ساعات فقط من السماح له بالعودة للرعاية في منزله.



وخضع زيمان للاختبار بعد ظهر اليوم الخميس كجزء من الإجراء المعتاد من قبل الشركة المتعاقد معها لعلاجه في مقر إقامته بالقرب من براغ، حسبما قال مكتبه في بيان.



وأضاف أنه تم تأجيل جدول اعمال وارتباطات الرئيس طوال مدة العلاج.



كان قد تم نقل زيمان، الذي تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا، في وقت سابق إلى قسم رعاية الطوارئ في 10 أكتوبر بسبب معاناته من مشاكل صحية لم يعلن عنها.



وتتسبب حالته الطبية في تعقيد انتقال السلطة بعد الانتخابات التي جرت قبل يوم من نقله للمستشفى أول مرة.