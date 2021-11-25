تقليص الحضور الجماهيري خلال مباراة هيرتا وأوجسبورج بسبب كورونا

وافقت السلطات المحلية في العاصمة الألمانية برلين على حضور 39 ألف و738 مشجعا بحد أقصى في المباراة المقررة بين هيرتا برلين وضيفه أوجسبورج بعد غد السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وكان هيرتا برلين قد طلب في البداية السماح بالحضور الجماهيري بكامل سعة الاستاد الأولمبي والتي تبلغ 74 ألف مقعد، لكن وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في ولاية برلين حددت حد أقصى لعدد المشجعين، ويشترط تقديم ما يثبت تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو التعافي من العدوى.

وذكرت الوزارة أن هذا العدد المسموح به يتماشى مع التعديلات التي طرأت في قواعد الحماية من العدوى المعمول بها.

وأوضح مجلس العاصمة برلين أنه بالنسبة للفعاليات الرئيسية التي يزيد الحضور الجماهيري بها عن خمسة آلاف مشجع، سيتم السماح بحضور 50% فقط ، وهي القاعدة التي سيتم تطبيقها على باقي الفعاليات بداية من أول ديسمبر المقبل.

وشهدت أغلب الملاعب الألمانية تقليص سعة الحضور الجماهيري بها بشكل جذري، بداية من الجولة المقبلة للدوري المحلي نتيجة تزايد حالات الإصابة بالعدوى بشكل كبير.

وسجلت العديد من الأندية حالات إصابة بكورونا على مستوى اللاعبين أو المنتسبين بما في ذلك بايرن ميونخ المتصدر.