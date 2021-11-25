شكري نجيب يعتذر والكومي يحيله للتحقيق

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اعتذر شكري نجيب، لاعب الإسماعيلي، إلى مجلس إدارة ناديه، عما بدر منه تجاه المجلس عقب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شكري في فيديو مصور بثه عبر حسابه الشخصي، إنه يكن للمجلس الجديد برئاسة المهندس يحيى الكومي، كل الاحترام والتقدير، ويحترم أي قرارات ستصدر ضده.

وأوضح شكري نجيب أن ما صدر منه كان بدون قصد، بسبب سوء التوفيق الذي لازم الفريق مؤخرًا، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع خلف النادي ومجلس إدارته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «الأمور سوف تتحسن خلال الفترة المقبلة، وسيصل الفريق لأفضل مكانة يستحقها بدعم مجلس إدارة النادي ومساندة الجماهير أيضا».

وأكد مهاجم الإسماعيلي تقديره لمجلس الإدارة وقدرته على تخطي أزمات الماضي، ويعدهم رفقة زملائه ببذل قصارى جهدهم، لإسعاد جماهير النادي وإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

على الجانب الآخر، قرر يحيى الكومي رئيس النادي إحالة اللاعب للتحقيق لما صدر منه، من تصريحات غير مسؤولة رغم اعتذاره، بحد وصف رئيس قلعة الدراويش.