إيطاليا تشدد قيود مكافحة كورونا في مواجهة موجة رابعة من الإصابات

في مواجهة موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، شددت إيطاليا القيود المفروضة لمكافحة الفيروس ومددت إجراءات إعطاء اللقاحات.

ووافقت الحكومة يوم الأربعاء على مرسوم ينص على تطبيق القواعد التي تتطلب إثبات تلقي التطعيم أو التعافي من الفيروس في معظم مناحي الحياة العامة اعتبارا من 6 كانون أول/ديسمبر.

ويتعين للدخول إلى الحانات أو المطاعم أو المناسبات تقديم هذه الأدلة.

وستطبق هذه القواعد على مستوى البلاد حتى 15 كانون ثان/يناير. وبعد ذلك سيتم تطبيق القواعد فقط في المناطق التي تم الإعلان عن كونها تتطلب قواعد أكثر صرامة.

واعتبارا من 15 كانون أول/ديسمبر، يجب تطعيم العاملين في المدارس وكذلك عناصر الشرطة والجنود وعمال الإنقاذ وموظفي الإدارة الصحية.

وستجعل القواعد الجديدة الحياة أصعب على غير المطعمين.

ومنذ 15 تشرين أول/أكتوبر تخضع أماكن العمل في إيطاليا لقواعد تتطلب إما إثبات التطعيم، أو نتيجة سلبية للإصابة بالفيروس أو التعافي منه.

وسجلت السلطات الصحية نحو 12 ألفا و500 إصابة و85 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.