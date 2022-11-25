أوكرانيا تخطط لجذب 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

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أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أن بلاده تخطط لجذب 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال في اجتماع مجلس الوزراء، قلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنه من المقرر استخدام هذه الأموال لدعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمشردين داخليا ودفع رواتب المعلمين والأطباء.

وأضاف: "بفضل قرارات الحكومة، ستجذب أوكرانيا 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.. سنوجه الأموال لدعم ذوي الدخل المحدود والمشردين داخليًا ودفع رواتب المعلمين والأطباء".

وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع كبير لدعم النفقات العامة لضمان إدارة عامة مستدامة.

جدير بالذكر أن أوكرانيا تنفذ مشروعًا مشتركًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لصالح مبادرة "النفقات العامة من أجل استمرارية القدرات الإدارية في أوكرانيا" والتي تهدف لسداد نفقات موازنة الدولة لضمان دفع رواتب موظفي الهيئات الحكومية والمؤسسات الممولة من الميزانية في مجال التعليم وتوفير مدفوعات المعاشات التقاعدية وبرامج معينة للمساعدة الاجتماعية الحكومية ودفع خدمات الرعاية الصحية بموجب برنامج ضمان الرعاية الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.