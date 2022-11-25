حكومة هولندا تعرض حزمة إجراءات لحل نزاع انبعاثات مركبات النيتروجين مع المزارعين

عرضت الحكومة الهولندية حزمة من الإجراءات في محكمة لاهاي، اليوم الجمعة، بهدف حل نزاع طويل الأمد مع مزارعي البلاد بشأن انبعاث مركبات النيتروجين.

وتشمل الحزمة، اقتراحات بشراء مزارع مربي الدواجن والماشية ذات مستويات الانبعاث العالية. وسيكون الشراء على أساس طوعي، لكن لم يتم استبعاد الشراء الإلزامي.

كانت انبعاثات مكونات النيتروجين بالقرب من مناطق الحفاظ على الطبيعة، قد تجاوزت الحدود منذ سنوات، حيث كانت الأمونيا المنبعثة من مزارع الماشية، السبب الرئيس. وعقب حكم قضائي، ألزمت الحكومة نفسها بخفض انبعاثات النيتروجين إلى النصف بحلول عام 2030.

ووفقا لحساباتها الخاصة بها، قد يوقف ذلك عمل 30% من مزارع تربية الدواجن والماشية بالبلاد، وهي واحدة من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم.

واحتج المزارعون على هذه الخطط، حيث استخدموا العنف في كثير من الأحيان، واعترضوا طرقا سريعة، وأضرموا نيران وألقوا سمادا ومادة الأسبستوس على الطرق. وتمت محاصرة مستودعات متاجر كبرى، وتعرض سياسيون لتهديد.

وكان للحكم القضائي أيضا تأثير في تعليق مشروعات إنشاء كبيرة، للحد من انبعاث مركبات النيتروجين.