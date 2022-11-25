سلطات زابوروجيا: مقتل 40 مسلحا إثر إحباط محاولة اختراق أوكرانية على خط التماس

أعلنت سلطات مدينة زابوروجيا، مقتل 40 مسلحا إثر إحباط محاولة اختراق أوكرانية على خط التماس.



وأوضحت السلطات -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أنه تم القضاء على 40 مسلحا إثر إحباط محاولة اختراق لمجموعة تخريبية أوكرانية على خط التماس، مؤكدة استمرار السلطات في التصدي لأي هجمات أوكرانية محتملة.



وفي سياق آخر، أعلنت سلطات مدينة خيرسون، مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف أوكراني مكثف على مدينة نوفا كاخوفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق اليوم، ضرورة وضع مراقبة دولية في إطار إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية لضمان الالتزام بالاتفاقيات بهذا الشأن.