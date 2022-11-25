 اليونان تخطط لتوسيع البحث عن الهيدروكربونات قبالة سواحل كريت - بوابة الشروق
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اليونان تخطط لتوسيع البحث عن الهيدروكربونات قبالة سواحل كريت

أثينا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:37 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:37 م
تخطط السلطات اليونانية لتوسيع منطقة البحث عن الهيدروكربونات قبالة سواحل جزيرة كريت، بحسب مصادر حكومية.

وقالت المصادر لصحيفة كاثمريني اليونانية إن مجال البحث الذي أجرته شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إيكسون موبيل سيمتد جنوبًا قبالة ساحل الجزيرة في بحر إيجة عن الإحداثيات السابقة المحفوظة في 7 نوفمبر.

وتم تقديم طلب توسيع مجال البحث من قبل الشركة الأمريكية إلى شركة إدارة موارد الطاقة والهيدروكربونات اليونانية.

وأضافت المصادر أن الشركة الأمريكية واليونان تبحثان عن طرق لتسريع العملية حتى يتمكنوا من الحصول على صورة أوضح لأي رواسب محتملة وربما البدء في الحفر الاستكشافي قبل عام 2025، وفقًا للجدول الزمني الحالي.

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