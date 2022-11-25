ماكرون: حسابات حملتي لعام 2017 تم فحصها والقضاة أجازوها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن قضاة فحصوا حسابات تمويل حملته الانتخابية لعام 2017 وأجازوها، وذلك في أول تصريحات علنية يدلي بها بعد أن قال مدعون إنهم يحققون في حملته الانتخابية في إطار تحقيق أوسع يتعلق بشركة الاستشارات ماكنزي وعلاقتها بالرئيس.



وأبلغ ماكرون الصحفيين ردا على أسئلة بشأن التحقيق "يجب أن تكون هناك شفافية"، وفقاً لوكالة رويترز.



وقال ماكرون: "خضعت حسابات حملتي لعام 2017 لجميع الإجراءات وقُدمت إلى القضاة الذين أجازوها. ويجري حاليا التدقيق في حسابات 2022، مثل حسابات أي مرشح آخر".



كان مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي أكد الخميس أنه وسّع نطاق تحقيق يجري حاليا بشأن احتيال ضريبي مزعوم من جانب مجموعة ماكنزي الاستشارية ليشمل دور المجموعات الاستشارية في انتخابات عامي 2017 و2022.