دبلوماسية أمريكية تزور هولندا وسويسرا لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تبدأ نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز، في جولة إلى هولندا وسويسرا، تستمر 4 أيام اعتبارا من الاثنين المقبل؛ وذلك لإظهار دعم الولايات المتحدة المستمر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تترأس جينكينز وفدا في لاهاي بهولندا؛ للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وبصفتها رئيسة الوفد الأمريكي وبدعم الممثل الأمريكي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جوزيف مانسو، ستلقي جينكينز بيانا وطنيا باسم الولايات المتحدة، وسوف تشارك في حدث جانبي عن المرأة والسلام والأمن.

ومن المتوقع أن تعقد الدبلوماسية الأمريكية خلال زيارتها هولندا اجتماعات ثنائية وتنخرط مع نظرائها لإظهار دعم الولايات المتحدة المستمر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، ستترأس نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي وفدا أمريكيا في جنيف بسويسرا؛ للمشاركة في المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.

وبصفتها رئيسة الوفد الأمريكي، تلقي جينكينز بمشاركة كينيث دى وارد ممثل الولايات المتحدة في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، بيان الولايات المتحدة الوطني، كما ستعقد اجتماعات ثنائية لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وتشارك نائبة وزير الخارجية الأمريكي أيضًا مع إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، في استضافة حدث جانبي، حول تأثير التنوع والمساواة والشمول وإمكانية الوصول في اتفاقية الأسلحة البيولوجية.