خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الجمعة 25 نوفمبر 2022
11:37 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
هل يشعر الميت بمَن يزوره ويسلم عليه؟ الإفتاء تجيب
وزير الزراعة يطمئن على طبيب الفيوم المصاب خلال حملة تحصين الماشية
تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ إنشاءات خاصة بمونوريل العاصمة الإدارية
حزب المؤتمر يندد ببيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكد اعتماده على معلومات مغلوطة من جهات مُسيسة
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
بريطانيا تتعهد بتوفير المزيد من سيارات الإسعاف لأوكرانيا
وزارة العدل الروسية تصنف المعارض رويسمان كعميل أجنبي
اشتعال النيران في عجلة طائرة شحن إيطالية بمطار بيروت.. وفرق الإنقاذ تسيطر على الحادث
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
مونديال 2022.. فالنسيا: لعبت أمام هولندا مصابا.. ولا أعرف موقفي من مباراة السنغال
أسطورة البرازيل: ميسي يفتقر إلى القيادة.. قائد لا يتحدث مهما كانت النتيجة
عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بكأس مصر
رأي
فن
والد أنغام يعلن تحسن حالتها الصحية: تتكلم وتتحرك بشكل طبيعي
صلاح عبدالله عن منة شلبي: أعرفها من وهي طفلة وعمري ما شفت منها ولا سمعت عنها غير كل خير
طبيب أنغام يوضح مستجدات حالتها الصحية: لم تُصب بشلل في الأمعاء
درة: مصر أكبر سوق للفن في الوطن العربي رغم الفرص الواعدة بدول أخرى
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مدير مشروع 2030: نسعى لنشر ثقافة العمل الحر بالتعاون مع الجامعات
فيديو.. برلماني سابق يقترح رفع سعر الكهرباء على من لا يتصالح في مخالفات البناء
فوز عملاء بنك مصر من حاملي بطاقات بنك مصر - فيزا الائتمانية بحضور مباريات كأس العالم 2022
حوادث وقضايا
محامي نقابة الممثلين عن ضبط مواد مخدرة بحوزة منة شلبي: التحقيق معها كان محايدا والملف سيغلق قريبا
تحريات ضبط منة شلبي: أحرزت المواد المضبوطة بقصد التعاطي
منة شلبي تنكر حيازتها موادا مخدرة.. والنيابة ترسل المواد المضبوطة للطب الشرعي