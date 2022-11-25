ألمانيا تسجل 30 ألفا و16 إصابة جديدة بكورونا و274 حالة وفاة

سجلت ألمانيا 30 ألفا و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 274 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 36 مليونا و348 ألفا و477 إصابة، والوفيات إلى 157 ألفا و388 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 189 مليونا و161 ألفا و14 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.