جرين لاند تغير منطقتها الزمنية وتقترب أكثر للتوقيت الأوروبي

قال متحدث باسم البرلمان في جرين لاند اليوم الجمعة، إن البرلمان قرر تغيير التوقيت الزمني لجزء كبير من أراضيه، إلى منطقة زمنية مختلفة العام المقبل، وذلك بالانتقال ساعة واحدة أقرب إلى توقيت أوروبا.

وينص القرار على أن يقوم معظم سكان جرين لاند بتقديم ساعاتهم، ساعة واحدة، إلى التوقيت الصيفي في الربيع، لكن مع عدم العودة للتوقيت الشتوي في الخريف.

ويعني هذا أن عاصمة جرين لاند، نوك، على سبيل المثال، لم تعد في المنطقة الزمنية "التوقيت العالمي المنسق -3"، ولكن ضمن "التوقيت العالمي المنسق -2"، بفارق زمني ثلاث ساعات عن كل من نيويورك "التوقيت العالمي المنسق -5" وكوبنهاجن "التوقيت العالمي المنسق +1".

ووفقا لتقارير إعلامية في جرين لاند، عبر بعض السياسيين عن مخاوفهم من أن تعديل المنطقة الزمنية يمكن أن يكون له عواقب صحية على السكان.

وتنتمي الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي إلى المملكة الدنماركية، لكنها تتمتع في المقام الأول بحكم ذاتي، غير أن كوبنهاجن لا تزال مسؤولة إلى حد كبير بسياستها الدفاعية والخارجية.