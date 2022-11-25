وزير خارجية الأردن لنظيره التشيكي: الأمن في الجنوب المتوسط وشماله مترابط

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن العلاقات الأردنية التشيكية قوية وتعود لسنوات طويلة.



وقال الصفدي -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، اليوم الجمعة- إن الأمن في الجنوب المتوسط وشماله مترابط، ما يستدعي المزيد من التعاون والعمل المشترك.



وأضاف أن العلاقات على المستوى الثنائي بين البلدين فيها مساحة واسعة للتعاون، معربًا عن أمله بتعزيز التعاون بالمجالات كافة مع التشيك.



واستعرض الصفدي برنامج الإصلاح الاقتصادي لنظيره التشيكي، مشيرًا إلى أن الأردن لديه فرص كبيرة للاستثمار، لافتًا إلى وجود شركات تشيكية في الأردن تعمل في مجال الطاقة ولها مشاريع فيها.



وتابع: "نحتاج أن نعمل معًا من أجل في مواجهة تحديات كثيرة تبدأ في حل الأزمات الإقليمية ولا تنتهي بالتعاون في المناخ والطاقة والمناخ"، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني العديد من الأزمات، وأن حلها شرط لحل الأمن والاستقرار، مشددًا على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية الأساس والمركزية.



وعن اللاجئين، نوه الصفدي إلى أن طريقة التعامل معهم لا تتم عبر إغلاق الحدود، بل يتم التعامل معها بشراكة تعالج أسباب اللجوء وتوفر العيش الكريم للاجئين، وهو ما يحتاجونه، مشيرًا إلى أنه في حال توفير العيش الكريم للاجئين لم يقدموا على الهجرة إلى أوروبا.



وعن الأزمة الأوكرانية، كشف أنها تنعكس على العالم كله كما تنعكس على الأردن في ما يتعلق في الطاقة والأمن الغذائي وأسعار السلع.



بدأ الصفدي زيارة عملٍ إلى اليوم التشيك يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عددٍ من كبار المسئولين التشيكيين.