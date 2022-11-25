سيدة أوكرانيا الأولى: الأوكرانيون مستعدون لتحمل انقطاع الكهرباء مقابل الانضمام للاتحاد الأوروبي

قالت السيدة الأولى الأوكرانية، أولينا زيلينسكا، إن الأوكرانيين على استعداد التحمل لسنين انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده بلادهم إثر الحرب الدائرة مع روسيا مقابل إمكانية رؤية أوكرانيا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت زيلينسكا -في مقابلة خاصة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أذيع اليوم الجمعة- أن انقطاع التيار الكهربائي في بلادها ليس أسوأ الأمور التي يمكن أن تحدث هناك، في ظل ما تواجهه أوكرانيا من العديد من التحديات، ووقوع العديد من الضحايا، فضلا عن الكثير من الدمار.

وأشارت إلى أن استطلاعًا للرأي أظهر أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين أي ما يمثل أكثر من 90 بالمائة أعربوا عن استعدادهم لتحمل انقطاع الكهرباء لمدة سنتين أو ثلاثة في حال استطاعوا أن يروا آفاق انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى إنه على الرغم من صعوبة المدة إلا أن هناك دوافع تساعدهم على المواصلة.

وشددت على أن السلام بالنسبة لكل الأوكرانيين يعادل النصر، لإنهم يدركون جميعًا أنه بدون النصر لن يحل السلام في بلادهم.