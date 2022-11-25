كاثمريني: المفاوضات بين اليونان وإسرائيل حول صواريخ سبايك وصلت إلى نقطة حرجة

ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن المفاوضات بين أثينا وتل أبيب بشأن أحدث أنظمة صواريخ "سبايك"، والتي تلبي احتياجات القوات البحرية والجوية اليونانية وصلت إلى نقطة حرجة.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أنه من المتوقع أن يصل المدير العام الدائم لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أثينا، في أوائل الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء المناقشات حول الصفقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون يورو أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت أن السلطات اليونانية كانت ترغب في الصواريخ لتثبيتها على طائرات هليكوبتر أباتشي، وعلى الزوارق الحربية التابعة للبحرية، وربما على قوارب القوات الخاصة.

وعلى الرغم من نوايا وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس بالحصول على الصفقة، إلا أن هناك عقبات تكنوقراطية متعلقة باعتراضات المديرية العامة للمعدات والاستثمارات الدفاعية.