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البرلمان الألماني يوافق على إصلاح شامل لنظام إعانات البطالة

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:53 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:53 م

وافق البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج)، على إصلاح شامل لنظام إعانات البطالة، اليوم الجمعة، حيث يتوقع أن يوقعه مجلس الولايات (بوندسرات)، في وقت لاحق اليوم.

ويعني دعم الهيئة التشريعية أن برنامج الإعانات الحالي، للعاطلين عن العمل، على المدى الطويل، المعروف باسم "هارتز آي في"، سيتم استبداله بخطة، معروفة باسم "الدخل الأساسي" في شهر يناير المقبل.

وجاءت نتيجة تصويت البوندستاج، بموافقة 557 عضوا مقابل رفض 98، مع امتناع اثنين عن التصويت.

وستكون الإعانات الجديدة أكثر سخاء وتهدف إلى تقليص الضغط عن الألمان العاطلين.

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