الصليب الأحمر: الهجمات الروسية تدفع الأوكرانيين للهرب من منازلهم

يواصل الأوكرانيون الهرب من منازلهم إثر الهجمات الروسية، وفقا لتقارير صادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الجمعة.

وقالت مسؤولة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فيولين دي روزييه للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من العاصمة الأوكرانية "نتوقع زيادة في حركة نزوح السكان في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضافت، نحن نرصد بالفعل أن مدينة كييف بدأت تخلو من السكان. وتشهد المنظمة أيضا تزايد النزوح الداخلي في المدينة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نصف سكان كييف لا يزالون بدون طاقة كهربائية، وأن ضغط المياه منخفض للغاية، بحيث لا تصل المياه الرئيسية إلى سكان الطوابق العليا .

كان أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، تسببت في ترك الأوكرانيين بدون تدفئة أو كهرباء أو طعام، في "بداية مروعة" لفصل الشتاء.