الكشف عن تسجيل مكالمة للبابا سرا خلال محاكمة الفاتيكان

أثيرت تساؤلات عما إذا كان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس علم أنه كان يتم التسجيل له بعد أن تم تشغيل مكالمة هاتفية بين كاردينال متهم، والبابا في محاكمة تتعلق بتعاملات الفاتيكان في عملية شراء عقار فاخر في لندن.



وأجرى الكاردينال جيوفاني أنجلو بيتشيو مكالمة هاتفية مع البابا فرنسيس في يوليو عام 2021، للضغط على زعيم الكنسية الكاثوليكية لإصدار بيانات يمكن أن تكون مفيدة له قانونيا، حسبما ذكرت وكالة أدنكرونوس الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.



وأشارت الوكالة إلى خطاب مرسل من مكتب ادعاء بلدة ساساري في جزيرة سردينيا إلى ادعاء الفاتيكان.



وتتعلق المحاكمة الرئيسية بخسارة ناجمة عن بيع عقار فاخر في وقت كان فيه بيكسيو موظفا مهما بأمانة دولة الفاتيكان التي تولت إتمام هذه الصفقة. ووُجهت إليه اتهامات بالفساد واستغلال منصبه وغسل الأموال.



لكن الكشف عن المكالمة الهاتفية يضيف مستوى آخر للمحاكمة المعقدة بالفعل، جزئيا بسبب أنها تعرض أحداثا وحالات، لا تتعلق بقضية العقار.



ووفقا لتقارير إعلامية، لم يجر بيتشيو المكالمة بسبب شراء العقار، بل كانت عن دفع مبالغ لمستشار أمني، كان قد كلفه للتعامل مع مفاوضات اختطاف راهبة في مالي.