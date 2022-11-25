 إطلاق سراح ناقلة بترول كورية جنوبية بعد احتجازها على أيدي قراصنة قبالة غرب إفريقيا - بوابة الشروق
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إطلاق سراح ناقلة بترول كورية جنوبية بعد احتجازها على أيدي قراصنة قبالة غرب إفريقيا

سول - أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:17 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:17 م

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إطلاق سراح سفينة كورية جنوبية لنقل البترول تقل على متنها كوريان و17 بحارا إندونيسيا في المياه الدولية قبالة غرب إفريقيا، وذلك بعد احتجازها على أيدي قراصنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن مسئول في الخارجية الكورية القول، "إن البحارة الذين كانوا على متن الناقلة، انقطع الاتصال بهم صباح أمس الخميس في المياه الدولية على بعد 200 ميل بحري جنوب أبيدجان في ساحل العاج. وكان الكوريان الجنوبيان هما القبطان ومهندس السفينة".

وقال المسئول إنهم استأنفوا الاتصال صباح اليوم الجمعة وتم التأكد من سلامة البحارة، مشيرا إلى أن القراصنة سرقوا البترول المخزن في الناقلة ودمروا المعدات الداخلية فيها.

ومن المخطط أن تعود السفينة إلى ميناء أبيدجان في ساحل العاج والذي انطلقت منه.


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