الداخلية التونسية ووفد مفوضية حقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون

بحث مسئولو وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، مع وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة كريستين سالازار فولكمان، مدير العمليات الميدانية والتعاون الفني بالمفوضية بجنيف، ومثلة مكتب المفوضية بتونس كانتير إريستيد ونائبتها سمر خميس، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية أن اللقاء تناول مجموعة من الموضوعات ذات الإهتمام المُشترك في سياق الإلتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدماجها في البرامج والسياسات الأمنية للوزراة .

وعبر مسئولو الداخلية التونسية عن ارتياحهم لمسارات التعاون القائمة مع المفوضية الأممية، والتي انطلقت منذ عام 2012، خاصة في مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات عبر ما تم تنفيذه من دورات تدريبية متخصصة بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها في العمل الأمني.

واطلع الوفد الأممي على مشروعات الإصلاح والتجديد التي انخرطت وزارة الداخلية في إنجازها بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف بناء منظومة أمنية متكاملة تأخذ في الإعتبار أهمية تحقيق الأمن الإنساني القائم على التلازم بين أمن الفرد وأمن المجتمع وأمن البلاد.