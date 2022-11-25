موسكو تؤكد ضرورة وضع مراقبة دولية لضمان حماية محطة زابوروجيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، ضرورة وضع مراقبة دولية في إطار إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية لضمان الالتزام بالاتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موسكو تبحث المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد أوليانوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- على أن دعوة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية من شأنها أن تسهم في انفراج الوضع.

وأشار إلى أن موظفي الوكالة الذرية في المحطة يعرفون جيدا من يقصفها، مرجحا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي لايتحدث مباشرة عن سبب القصف بسبب القيود عليه، داعيا إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية.

ميدانيا، أفادت وكالة تاس الروسية بأن ما يقرب من 30 مسلحا أوكرانيا لقوا حتفهم خلال المعارك مع مقاتلي منطقة لوجانسك في اليوم الماضي.

وأضافت الوكالة أنه تم كذلك تدمير 3 ناقلات جند مدرعة، وطائرتين من دون طيار، و14 آلية خاصة.