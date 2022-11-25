النرويج تمول بعثة الاتحاد الأوروبي لتديب القوات الأوكرانية بأكثر من 15 مليون دولار

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خصصت حكومة النرويج ما يقرب من 150 مليون كرونة نرويجية (15.1 مليون دولار) لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا.

وقال بيان نشر على موقع الحكومة النرويجية الإلكتروني اليوم الجمعة، إن "أوكرانيا تعتمد على دعم دول أخرى للحصول على أسلحة ومواد كافية لمواجهة الحرب الروسية. لقد قدمت النرويج دعما كبيرا وستواصل المساهمة بالتبرعات من العتاد العسكري. ومن المهم لأمن النرويج وأوروبا ألا تربح روسيا حربها ضد أوكرانيا".

بدوره، قال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام إن "القوات الأوكرانية تخوض معركة مهمة من أجل الديمقراطية والعدالة".

وتهدف النرويج إلى المساهمة من خلال دعم الميزانية التشغيل لبعثة التدريب بحوالي 150 مليون كرونة نرويجية من خلال مرفق السلام الأوروبي.

كما تمول النرويج أجزاء من تبرع إستوني بإنشاء مستشفى ميداني لأوكرانيا بالإضافة إلى التبرع بخمس حافلات إسعاف عسكرية.

يذكر أنه في 14 أكتوبر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا عن إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا لمواصلة دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية المستمرة.

وتتمتع البعثة بتفويض غير تنفيذي لتوفير تدريب فردي وجماعي ومتخصص لما يصل إلى 15000 فرد من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع متعددة في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.