إيران: تعزيز الوحدات العسكرية على طول الحدود مع العراق

أعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، تعزيز وحدات هذه القوة "لمنع تسلل الفرق الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق".

وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن باكبور أوضح أن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة تتجه الآن إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، مضيفا: "هذا العمل الذي تقوم به القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية يهدف إلى تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنعها تسلل فرق إرهابية تابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق وكذلك منع تهريب الأسلحة إلى البلاد".

وكان حرس الثوري الإيراني نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف في شمال العراق على مدار الأسابيع الأخيرة، باستخدام صواريخ ومسيرات كاميكازي لضرب عناصر كردية يعتقد أنها تدعم موجة التظاهرات الحالية في الجمهورية الإسلامية.

ويرى مراقبو الشؤون السياسية الإيرانية هذه الضربات محاولة لتشتيت الانتباه عن المظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد منتصف شهر سبتمبر الماضي، عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وهي محتجزة لدى الشرطة، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة بشأن تغطية شعرها.