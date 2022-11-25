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بولندا تسجل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

وارسو - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:01 ص
سجلت بولندا 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و350 ألفا و427، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و296.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و715 ألفا و479 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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