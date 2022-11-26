إصدار إعلان مسقط أبرز مخرجات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث في عُمان

اختتمت اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي استضافته سلطنة عمان على مدى يومين بمشاركة أكثر من 30 وزيرا وممثلين لأكثر من 40 دولة من دول العالم في مجالات صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه صدر "إعلان مسقط" الهادف إلى تسريع إجراءات "الصحة الواحدة" حول مقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في ختام المؤتمر.

وتبنى المشاركون "إعلان مسقط" للالتزام بالعمل على تحقيق أهدافه الثلاثة، أولها: تقليل إجمالي كمية مضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية بنسبة 30-50% على الأقل من المستوى الحالي بحلول عام 2030.

ويسعى هذا الهدف الطموح إلى تحفيز العمل السياسي الوطيد على الأصعدة الوطنية والعالمية وتوحيد الجهود والالتزام، وسيتيح نطاق هذا الهدف للبلدان المرونة التي تمكنها من تكييفه مع سياقاتها وأولوياتها وتوافر الموارد لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات، وتعزيز أنظمة الصحة الحيوانية وسلامتها.

ويتمثل الهدف الثاني في عدم استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الطبية للطب البشري في الحيوانات بشكل نهائي للأغراض الطبية غير البيطرية أو في إنتاج المحاصيل وأنظمة الأغذية الزراعية لأغراض غير متعلقة بالصحة النباتية.

أما الهدف الثالث فيتمثل في ضمان تشكيل المضادات الحيوية المدرجة في مجموعة " الإتاحة/ أكسيس" ما لا يقل عن 60 % أو مساواتها، من إجمالي استهلاك المضادات الحيوية لدى البشر بحلول عام 2030.

يُذكر أن موضوع مقاومة المضادات الحيوية يلاقي اهتماما كبيرا على المستوى الدولي والمحلي، حيث تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضا وضع تصور الدول للحلول ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة والانتقال من وضع السياسات إلى حراك وحوكمة مؤطّرة بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.