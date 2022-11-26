 اشتعال النيران في عجلة طائرة شحن إيطالية بمطار بيروت.. وفرق الإنقاذ تسيطر على الحادث - بوابة الشروق
السبت 26 نوفمبر 2022 12:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

اشتعال النيران في عجلة طائرة شحن إيطالية بمطار بيروت.. وفرق الإنقاذ تسيطر على الحادث

أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:06 م

شهد مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، حادثا بسبب اشتعال النيران في إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية إيطالية بالمطار، حيث تعاملت فرق الإنقاذ والإطفاء بسرعة من الحادث وأخمدت النيران.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، شإن الحادث نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية إيطالية، أثناء تدرجها على الممر المؤدي إلى ساحة الطائرات.

وأوضح أن ‏سرعة الاستجابة التي نفذها فريق ‎الإنقاذ والإطفاء في المطار بالسيطرة سريعا على الحادث يدل على مدى الجهوزية للتعامل مع الحوادث برغم كل الظروف التي يمر بها لبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك