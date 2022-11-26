شهد مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، حادثا بسبب اشتعال النيران في إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية إيطالية بالمطار، حيث تعاملت فرق الإنقاذ والإطفاء بسرعة من الحادث وأخمدت النيران.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، شإن الحادث نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية إيطالية، أثناء تدرجها على الممر المؤدي إلى ساحة الطائرات.

وأوضح أن ‏سرعة الاستجابة التي نفذها فريق ‎الإنقاذ والإطفاء في المطار بالسيطرة سريعا على الحادث يدل على مدى الجهوزية للتعامل مع الحوادث برغم كل الظروف التي يمر بها لبنان.