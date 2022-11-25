تقارير عن عزم شل بيع حصصها في حقول للنفط ببحر الشمال

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تعتزم شركة شل العملاقة للنفط بيع حصصها في مجموعة من حقول النفط في بحر الشمال، وفقا لمواد تسويقية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج اليوم الجمعة إن الأصول تشمل حصص أقلية في حقلي نفط تديرهما شركة بريتش بتروليم "بي بي"، وحصة في حقل مكتشف تديره أيضا "بي بي"، في المياه الواقعة شرق اسكتلندا.

ووفقا للوكالة، رفض متحدث باسم شل التعليق.

وترتبط كل المواقع بمحطة معالجة مركزية فيما يُعرف بأنه مشروع منطقة الحوض الشرقي.

وتمتلك شل حصة نسبتها 25% في حقل مادوز الإنتاجي، وحصة نسبتها 21% في حقل ميرين في نفس المنطقة.

ويقدر صافي الإنتاج بحوالي ألف برميل في اليوم.

وتشير تقديرات إلى أن حقل كيت، الذي لشل حصة فيه بنسبة 25%، يحتوي على 180 مليون برميل من النفط.

ووفقا للمواد التسويقية، سيتمكن المتقدمون المحتملون للشراء، بالاطلاع على بيانات المشروعات، في يناير، مع تقديم العروض بحلول منتصف أبريل.