بوتين: المشاركون في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا أبطال حقيقيون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "هم أبطال حقيقيون ونبذل قصارى جهدنا لنشعرهم بالدعم".

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بأمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، "إن جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة أبطال حقيقيون، ولا أحد سواهم يعرف نوع العمل البطولي الذي يقومون به ومدى خطورته".

وأضاف "نحن نتشارك ألم الخسارة مع أولئك الذين فقدوا أبناءهم، وسنبذل قصارى جهدنا لنشعرهم بالدعم وأننا نقف إلى جانبهم كتفا بكتف".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك الكثير من الخداع والأكاذيب على شبكة الإنترنت، ولا شيء يمكن الوثوق به، حيث أن المعلومات هي أحد أسلحة الصراع، ووسيلة فعالة إلى حد كبير.