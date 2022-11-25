الأمم المتحدة: 15 ولاية في أوكرانيا واجهت انقطاعا في الكهرباء والمياه

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إن التقارير من إدارة مدينة كييف تشير إلى أن 50% من العاصمة لا تزال دون كهرباء، وإن الأشخاص الذين يعيشون في مبان متعددة الطوابق دون ماء خاصة في الطوابق العليا وذلك بسبب الضغط المنخفض في أنظمة إمدادات المياه.

وأضافت يانس ليركا المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في بيان، اليوم الجمعة في جنيف، أن المكتب الأممي تلقى أمس تقارير تفيد بأن 15 من أصل 24 ولاية في أوكرانيا واجهت انقطاعا في الكهرباء وانقطاعا في المياه.

وأشارت إلى أن فرق الأمم المتحدة في أوكرانيا أبلغت عن موجة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تركت ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد بدون كهرباء، لافتة إلى أن بعض المناطق بما في ذلك لفيف في الغرب وزابوروجيا وأوديسا في الجنوب وتشرنيهيف في الشمال كانت منفصلة تماما عن الكهرباء فى الوقت الذى لا يزال الكثيرون يعملون على استعادتها.

ونوهت ليركا إلى أن الأمم المتحدة والشركاء يدعمون السلطات هناك بمولدات للمرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، حيث تم بالفعل تسليم ما يقرب من 400 مولدا كهربائيا من قبل وكالات الأمم المتحدة بينما لا تزال آلاف أخرى في طور الأعداد.

وذكر أن الحكومة الأوكرانية أقامت الآلاف من نقاط التدفئة في جميع أنحاء البلاد وأن الأمم المتحدة تقدم الإمدادات إلى هذه المرافق حيث يمكن للمواطنين تدفئة منازلهم إذا تم فصلها عن أنظمة التدفئة أو الكهرباء.