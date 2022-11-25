روسيا تتخلى عن رئاسة لجنة التراث العالمي لليونسكو

انسحبت موسكو من رئاسة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وفقا لما أعلنه القسم الألماني لليونسكو اليوم الجمعة.



وتتولى روسيا رئاسة اللجنة منذ الصيف الماضي.



وفي الظروف العادية تعقد اجتماعات اللجنة في بلد رئيسها.



لكن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تسببت في عدم انعقاد اجتماع هذا العام.



وأدى هذا في الواقع إلى عرقلة عمل اللجنة في كثير من المجالات.



ووفقا لليونسكو ستكون هناك جلسة خاصة في وقت لاحق من هذا العام لاتخاذ قرار بشأن الرئيس الجديد.



اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والاتصالات. ولجنة التراث العالمي التابعة لها تقرر إدراج المعالم الكبرى في قائمة التراث العالمي.



منذ بداية الحرب قامت منظمة اليونسكو أيضا بتوثيق الدمار في أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية.